Четыре года колонии получил пскович за сбыт наркотиков

11:54, 11 марта 2024, ПАИ

Четыре года колонии получил пскович за сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

16 марта 2023 года к псковичу обратилась его знакомая, которая попросила купить для нее наркотики. Мужчина нашёл на одном из сайтов интересующий знакомую наркотик, и сообщил ей реквизиты банковской карты, указанные на сайте для его оплаты. Девушка перевела деньги и получила фото с координатами тайника. В этот же день мужчина забрал оттуда 0,65 гр мефедрона и передал его знакомой, взяв в качестве оплаты его услуг часть наркотиков.

«Дальше события развивались непредсказуемо для мужчины, ведь он не знал о том, что девушка участвует в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» и после получения наркотика выдаст его сотрудникам полиции», - отметили в объединённой пресс-службе судов.