Жители Псковской области потеряли деньги при попытке защитить родственников

15:07, 11 марта 2024, ПАИ

Жители Псковской области потеряли деньги при попытке защитить родственников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Жители Пскова, Невеля, Бежаниц, Острова, Псковского и Себежского районов лишились денег после общения с мошенниками. В частности, злоумышленники звонили жителям Псковской области под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности за мнимое совершение ДТП, предотвращения попыток оформления на них кредитов и списания денег, а также предлагали совершить покупку в интернете с последующей продажей, вводили жертву в заблуждение и похищали денежные средства. Общая сумма ущерба составила четыре миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у доверчивых жителей Псковской области 400 тысяч рублей.