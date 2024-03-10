Мошенники обокрали доверчивых жителей Псковской области на 400 тысяч рублей

13:39, 10 марта 2024, ПАИ

Более 400 тысяч рублей в общей сложности лишились двое жителей Пскова и Дно после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичу и пенсионерке из Дно позвонили незнакомцы, которые предлагали продать автодетали и лекарства. В итоге доверчивые граждане потеряли более 400 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.