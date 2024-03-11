Военно-учебный центр ПсковГУ объявил набор на специальность «Командир отделения»

17:27, 11 марта 2024, ПАИ

Набор курсантов на обучение по специальности «Командир отделения» открыл Военный учебный центр Псковского государственного университета. Приём заявлений проходит до 29 марта на Крестовском шоссе, 2а в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Напомним, кандидатом для поступления в ВУЦ может стать студент-очник любого института ПсковГУ, который является гражданином РФ и не имеет судимости. Все претенденты предварительно проходят военно-врачебную комиссию и профессионально-психологический отбор. Затем у студентов, допущенных к конкурсу, оценивают успеваемость и уровень физической подготовки. Все данные переводятся в стобалльную шкалу, на основании которой составляется рейтинг. Кандидаты с наиболее высокими баллами зачисляются в списки курсантов.

Подробности по телефону Военного учебного центра ПсковГУ 20-16-99 (доб. 680).