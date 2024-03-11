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Общество

Военно-учебный центр ПсковГУ объявил набор на специальность «Командир отделения»

Набор курсантов на обучение по специальности «Командир отделения» открыл Военный учебный центр Псковского государственного университета. Приём заявлений проходит до 29 марта на Крестовском шоссе, 2а в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Напомним, кандидатом для поступления в ВУЦ может стать студент-очник любого института ПсковГУ, который является гражданином РФ и не имеет судимости. Все претенденты предварительно проходят военно-врачебную комиссию и профессионально-психологический отбор. Затем у студентов, допущенных к конкурсу, оценивают успеваемость и уровень физической подготовки. Все данные переводятся в стобалльную шкалу, на основании которой составляется рейтинг. Кандидаты с наиболее высокими баллами зачисляются в списки курсантов.

Подробности по телефону Военного учебного центра ПсковГУ 20-16-99 (доб. 680).

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