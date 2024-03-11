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Общество

Дмитрий Иванов: Интересных проектов в сфере общепита в Пскове единицы

Интересных проектов в сфере общепита в Пскове единицы. Таким мнением в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделились создатели кафе «Кофе с Кикоиным» и ресторана «Дача Академика К.» Дмитрий Иванов и Екатерина Рабченюк.

Дмитрий Иванов: Интересных проектов в сфере общепита в Пскове единицы. Фото: ПАИ

«Мое ощущение, что мы находимся на той стадии, когда количество рано или поздно начинает переходить в качество. У нас количество, если смотреть на список, большое, но качественных заведений не так много. Опять же, для меня понятие «качественно» – это не когда у тебя просто хорошо приготовлено. Не буду говорить, что кто-то у нас что-то плохо делает. Вопрос качества – это вопрос интересности», – пояснил Дмитрий Иванов.

По его словам, сейчас нужно обращать внимание, насколько проект уникален, современен и привлекателен для гостей. «Таких проектов у нас единицы. И я думаю, что конкуренция сейчас пойдёт в этом: кто будет предлагать на рынке более интересный продукт», – рассказал эксперт.

Екатерина Рабченюк отметила, что гости их ресторана часто удивляются, как в таком провинциальном городе, как Псков, открыто такое интересное заведение. «Очень приятно общаться с гостями и интересно слышать такие отзывы не от близких друзей и заведомо лояльно настроенных людей, а именно от незнакомых людей, у которых большой опыт. И это очень здорово», – отметила гостья радиоэфира.

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