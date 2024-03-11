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Культура

Постановка в стиле XVIII века ждёт псковичей на концерте российского ансамбля «Солисты Екатерины Великой»

Что ждёт псковичей на концерте российского ансамбля «Солисты Екатерины Великой» «Окно в Россию», который пройдёт в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, рассказал художественный руководитель ансамбля Андрей Пенюгин в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Что мы знаем о русской музыке? Фактически для большинства любителей классики она начинается в лучшем случае с Глинки, а до этого, может быть, только прихожане церквей слышали Бортнянского или какую-то схожую музыку. Мы же хотим представить инструментальную и театральную музыку XVIII века, которая писалась в России как русскими композиторами, так и иностранцами, чей вклад сложно переоценить. Например, прозвучит музыка Франческо Арайя, автора первых русских опер, а также «Русская симфония», которая была написана итальянцем Доменико Далольо, прожившим в России 30 лет и фактически ставшим русским», – рассказал Андрей Пенюгин.

«Страха, что зритель такое не поймёт, нет, конечно, никакого, потому что мы не в первый раз играем такие программы. Более того, русская музыка XVIII века – это основа нашего репертуара, поэтому мы и называемся «Солисты Екатерины Великой». К тому же мы всегда на концертах рассказываем о контексте этой музыки, о композиторах. И самое главное, вся оперная музыка, которую мы исполняем, – это не просто певец, который стоит на сцене и что-то строго и очень серьёзно поёт. В XVIII веке такое было невозможно. У нас всё – это постановка в стиле XVIII века с соответствующими жестами и театральными движениями, так что я думаю, что это будет интересно и даже весело», – сказал руководитель ансамбля.

Российский ансамбль «Солисты Екатерины Великой» специализируется в области аутентичного исполнения барочной музыки. В программе прозвучат произведения малоизвестных российских композиторов Ивана Юнкина и псковича Николая Яхонтова, а также музыка иностранцев, которые сделали значительный вклад в российскую культуру.

Концерт состоится 19 марта в 19:00 на сцене БКЗ Псковской областной филармонии.

Напомним, Фестиваль русской музыки проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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