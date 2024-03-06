Енотовидная собака живёт возле церкви в Палкино

14:10, 06 марта 2024, ПАИ

Енотовидная собака поселилась возле церкви Николая Чудотворца в Палкино, сообщает корреспондент районной газеты «Льновод».

Местные жители сообщают, что енотовидная собака живёт там уже давно. Близко к людям она не подходит.

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