Енотовидная собака живёт возле церкви в Палкино
Енотовидная собака поселилась возле церкви Николая Чудотворца в Палкино, сообщает корреспондент районной газеты «Льновод».
Местные жители сообщают, что енотовидная собака живёт там уже давно. Близко к людям она не подходит.
Ранее в музее-заповеднике «Изборск» заметили белую ласку. Кроме того, двух лис заметили на улице Балтийской в Пскове. Что делать при встрече с животным в городе, рассказал биолог.
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