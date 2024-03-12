Посвящённая художнику Михаилу Семёнову выставка пройдёт в Пскове

14:13, 12 марта 2024, ПАИ

Выставка «Мастера псковского Возрождения», посвящённая 95-летию со дня рождения архитектора и художника Михаила Семёнова, откроется 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

На выставке представят материалы из частных коллекций, архивов комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников».

Михаил Семёнов – архитектор-реставратор, заслуженный работник культуры РФ. Он принимал участие в восстановлении Поганкиных палат. В 1950-е годы руководил восстановлением крепостных стен и башен Псково-Печерского монастыря, консервацией крепостных стен Изборской крепости. Восстанавливал церковь Успения в Мелетово, Троицкую церковь в Доможирке Гдовского района, церковь Рождества Христова в Новоржеве.

Псковичей и гостей города приглашают познакомиться с уникальными документами и фотографиями, связанными с реставрационными проектами Михаила Семёнова. Начало мероприятия в 16:00 в Центре туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, 4 в Пскове.

«Для нового поколения реставраторов он был учителем и делился знаниями и опытом со всей щедростью. Смыслом его жизни было возрождение памятников архитектуры, поэтому делу практической реставрации он не изменял до своей трагической гибели в 1996 году», – отметили в комитете.