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Общество

Посвящённая художнику Михаилу Семёнову выставка пройдёт в Пскове

Выставка «Мастера псковского Возрождения», посвящённая 95-летию со дня рождения архитектора и художника Михаила Семёнова, откроется 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Посвящённая архитектору и художнику Михаилу Семёнову выставка пройдёт в Пскове. Фото: организаторы

На выставке представят материалы из частных коллекций, архивов комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников».

Михаил Семёнов – архитектор-реставратор, заслуженный работник культуры РФ. Он принимал участие в восстановлении Поганкиных палат. В 1950-е годы руководил восстановлением крепостных стен и башен Псково-Печерского монастыря, консервацией крепостных стен Изборской крепости. Восстанавливал церковь Успения в Мелетово, Троицкую церковь в Доможирке Гдовского района, церковь Рождества Христова в Новоржеве.

Псковичей и гостей города приглашают познакомиться с уникальными документами и фотографиями, связанными с реставрационными проектами Михаила Семёнова. Начало мероприятия в 16:00 в Центре туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, 4 в Пскове.

«Для нового поколения реставраторов он был учителем и делился знаниями и опытом со всей щедростью. Смыслом его жизни было возрождение памятников архитектуры, поэтому делу практической реставрации он не изменял до своей трагической гибели в 1996 году», – отметили в комитете.

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