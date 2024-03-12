Следователи инициировали проверку по факту нарушения прав жильцов трёх аварийных домов в Великих Луках
Следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку по факту нарушения прав жильцов трёх аварийных домов. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.
В домах, отметили в ведомстве, осыпается кирпичная кладка, а несущие строительные конструкции могут рухнуть в любой момент, что представляет опасность для жизни и здоровья жильцов.
Несмотря на неоднократные жалобы граждан, ответственные лица не принимают меры к восстановлению нарушенных жилищных прав граждан на комфортное и безопасное проживание.
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Следователи инициировали проверку по факту нарушения прав жильцов трёх аварийных домов в Великих Луках
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