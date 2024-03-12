Интерес к ДЭГ в Псковской области объяснил Александр Котов
Интерес к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) в Псковской области объяснил Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 марта.
«Здесь есть несколько факторов, но прежде всего – это, конечно, удобство голосования. Человек может в любое удобное для себя время в течение короткого промежутка времени отдать свой голос за кандидата. Второе – немаловажную роль играет в том числе и агитация за дистанционное электронное голосование. Я тоже активный сторонник этого и считаю, что за таким способом голосования будущее», – подчеркнул Александр Котов.
Мир меняется стремительно, сказал спикер регионального парламента. «Мы же говорим об искусственном интеллекте, а иногда даже с определённой долей опасения. Не навредит ли он в конечном итоге человечеству? Но считаю, что этот процесс неизбежный и от этого никуда не денешься. Чем раньше мы освоим эти современные технологии, которые нам предоставляют определённые удобства, тем лучше будет для нас. Мне кажется, что основная часть тех, кто зарегистрировался на ДЭГ, сегодня как раз основывается именно на этом», – обратил внимание Александр Котов.
Достаточно один раз воспользоваться ДЭГ, чтобы понять необходимость следовать именно такому способу голосования, подчеркнул он. «Когда-то мы боялись осуществлять переводы с помощью мобильных приложений, а сейчас это для нас уже в порядке вещей. И людей, которые используют наличные денежные средства, очень мало. Точно так же и с дистанционным электронным голосованием – чем дальше, тем больше будет желающих проголосовать именно таким способом. Я в этом просто уверен», – сказал председатель облсобрания.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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