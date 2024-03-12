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Происшествия

Свыше 900 тысяч рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Факты дистанционного мошенничества вновь отмечены в Псковской области. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 900 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двум жительницам Великих Лук и Пыталово позвонили неизвестные лица. Они позвонили якобы под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания денежных средств с банковского счёта. Также мошенники завладели сбережениями женщин при осуществлении операции купли-продажи товара на интернет-сайте. Всего ущерб составил свыше 900 тысяч рублей.

Помимо этого, пенсионерке из Великолукского района 11 марта позвонил незнакомец и представился сотрудником сотовой компании. Под предлогом будто бы продления договора на обслуживание сим-карты он осуществил неправомерный доступ к личному кабинету женщины на сайте «Госуслуги» и после заблокировал её учётную запись.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у доверчивых жителей Псковской области четыре миллиона рублей.

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