Свыше 900 тысяч рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

15:33, 12 марта 2024, ПАИ

Факты дистанционного мошенничества вновь отмечены в Псковской области. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 900 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двум жительницам Великих Лук и Пыталово позвонили неизвестные лица. Они позвонили якобы под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания денежных средств с банковского счёта. Также мошенники завладели сбережениями женщин при осуществлении операции купли-продажи товара на интернет-сайте. Всего ущерб составил свыше 900 тысяч рублей.

Помимо этого, пенсионерке из Великолукского района 11 марта позвонил незнакомец и представился сотрудником сотовой компании. Под предлогом будто бы продления договора на обслуживание сим-карты он осуществил неправомерный доступ к личному кабинету женщины на сайте «Госуслуги» и после заблокировал её учётную запись.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у доверчивых жителей Псковской области четыре миллиона рублей.