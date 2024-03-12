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Происшествия

В Гдове вынесен приговор мужчине за подмену товара в пункте выдачи маркетплейса

В Гдовском районе вынесен приговор мужчине, который подменил заказанные в интернет-магазине новые кроссовки на старые. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В июле прошлого года на «Вайлдберриз» мужчина заказал кроссовки Reebok стоимостью порядка 10 тысяч рублей. Неоплаченный заказ поступил в пункт выдачи, расположенный в Гдове. В день получения товара мужчина проследовал в примерочную под предлогом примерки товара. Подменив содержимое коробки на личную обувь, бывшую в употреблении, умышленно похитил заказанный товар.

Коробка с подменой была отдана сотруднику сети интернет-магазина. Мужчина объяснил свой отказ от покупки тем, что кроссовки его не устроили.

Таким образом, компании «Вайлдберриз» был причинён имущественный ущерб на общую сумму 9 654 руб. В суде обвиняемый согласился с предъявленным обвинением, объяснив своё поведение тем, что его «бес попутал».

До вынесения приговора ущерб был возмещен, подсудимый принес свои извинения пострадавшей стороне.

Суд при вынесении приговора учел, что мужчина признал свою вину полностью и возместил ущерб, а также раскаялся в содеянном. Кроме того, мужчина имеет малолетнего ребенка 2017 года рождения. Учитывая все обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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