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Общество

Елена Тимашова назвала популярные направления грантового конкурса для ТОС Псковской области

О наиболее популярных направлениях на региональном конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) рассказала начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова в беседе с корреспондентом ПАИ. Среди них лидирующие позиции занимают ремонты клубов и домов культуры, а также благоустройство территорий.

О наиболее популярных направлениях на конкурсе проектов ТОС рассказала Елена Тимашова. Фото: ПАИ

«В этом году очень большое количество ремонтов клубов, библиотек, домов культуры. Из года в год остаётся популярным благоустройство общественных пространств. Есть интересные проекты по созданию интернет-пространства. Например, в деревне Изборск Печорского муниципального округа планируют привлечь гранты на обеспечение интернета на всей территории населённого пункта, раньше такого не было. Также заявлено порядка 25-30 проектов по восстановлению водоснабжения. Из нового в этом году – ремонт общедомового имущества, на эту категорию в основном заявились городские округа, там 13 проектов. Но комиссия принимала только текущий ремонт, не капитальный», – отметила Елена Тимашова.

Лидирует по участию в конкурсе Дновский район, у него 44 проекта. На втором месте – ТОС Великолукского района с 32 проектами. Из городов активнее всего участвовали Великие Луки – 28 проектов. Меньше всего проектов в этом году оказалось у Красногородского муниципального округа. Но «большое число проектов не всегда означает особую необходимость. Можно сделать пять проектов, но очень выверенных, полезных и нужных», подчеркнула собеседник.

Из рекордных 466 заявок ожидается 320-350 победителей. «Мне, как организатору этого конкурса и как человеку, который курирует направление территориального общественного самоуправления, приятно осознавать, что у нас в этом году будет большое количество победителей», – сказала Елена Тимашова.

До 19 марта члены конкурсной комиссии оценят проекты, итоги конкурса будут подведены в апреле. Напомним, решением губернатора Михаила Ведерникова объем финансирования конкурса для ТОС в 2024 году был удвоен.

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