Приглашать зятя в гости принято в этот день

07:07, 13 марта 2024, ПАИ

Третий день Масленичной недели наступил сегодня, 13 марта. В народе его называли «Скоромная середа» или «Лакомка», сообщают «Известия».

В середине Масленичной недели начинали принимать гостей: на блины к тёще приходил зять со своими родственниками и друзьями. Гостей также угощали пряниками и кашей.

Считалось, что чем добрее тёща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у её дочери с семьёй мужа. Существовал даже специальный обряд: тёща намазывала маслом голову зятю, «умасливала» его, чтобы он не обижал и не ругался с её дочерью.