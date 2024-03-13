Приглашать зятя в гости принято в этот день
Третий день Масленичной недели наступил сегодня, 13 марта. В народе его называли «Скоромная середа» или «Лакомка», сообщают «Известия».
В середине Масленичной недели начинали принимать гостей: на блины к тёще приходил зять со своими родственниками и друзьями. Гостей также угощали пряниками и кашей.
Считалось, что чем добрее тёща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у её дочери с семьёй мужа. Существовал даже специальный обряд: тёща намазывала маслом голову зятю, «умасливала» его, чтобы он не обижал и не ругался с её дочерью.
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