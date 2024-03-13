Россияне стали воспринимать Масленицу как этнокультурное событие

07:48, 13 марта 2024, ПАИ

38 % россиян воспринимают Масленицу как этнокультурное событие, за три года этот показатель вырос на 15 %, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего этнокультурным событием Масленицу считают россияне от 25 до 44 лет, а для представителей старшего поколения (люди от 60 лет) это просто праздник. При этом доля тех, для кого Масленица – обычный праздник, сократилась: сегодня так считает 41 % россиян, а три года назад такое мнение разделял каждый второй.

47 % россиян отмечают, что главная задача Масленицы заключается в сохранении народных традиций, а по мнению 41 % первостепенный смысл этого праздника состоит в том, чтобы отметить смену времён года.

Языческим обрядом Масленицу считает каждый десятый, 3 % называют Масленицу бесполезной суетой, а 2 % – просто традицией.