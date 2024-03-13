Более 20 километров дорог к медучреждениям обновят в Псковской области в этом году

11:14, 13 марта 2024, ПАИ

Более 20 километров дорог к медучреждениям обновят в Псковской области в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Так, в Опочецком районе планируется завершить ремонт двух километров участка дороги Опочка – Невель до границы с Белоруссией, которая проходит по двум улицам в Опочке – Коммунальной и Ленина.

В Себежском районе продолжится ремонт дороги Толкачево – Себеж – Заситино. В этом году специалисты обновят ещё два участка протяжённостью 15,3 километра – трасса обеспечивает подъезд в том числе к Себежской районной больнице.

В Пушкиногорском районе в нормативное состояние приведут дорогу Исса – Устьяново протяжённостью 1,8 километра, ведущую к Исскому ФАПу.

Также отремонтируют дорогу на улице Розы Люксембург в Пскове, где расположены медико-реабилитационный центр ПсковГУ и детская поликлиника № 2.