Пушкинский заповедник подготовил выставку для музея в Саратове

12:42, 13 марта 2024, ПАИ

В Саратове в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского открыта для посетителей выставка «Пушкинской строкой» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставка представляет гостям и жителям приволжского города живопись и графику художницы и одновременно научного сотрудника мемориальной усадьбы «Петровское» в составе Пушкинского заповедника Натальи Аксёновой. В экспозицию включили 34 работы. Это современные виды музея — Петровское и Савкина горка, но более — графический рассказ о двух таких разных исторических эпохах: времени Петра и его арапа, прадеда Пушкина, Абрама Ганнибала, и времени самого поэта. Гости выставки увидят иллюстрации к «Медному всаднику», «Полтаве», «Дубровскому» и другим произведениям Пушкина, а также жанровые картины, изображающие сцены из жизни русского дворянства в XVIII–XIX столетиях: старинного имения и в его окрестностях, чтение и занятия искусствами, бильярд, школьный урок, etc., etc. На этих акварелях, рисунках тушью или многофигурных силуэтах подготовленный зритель почти везде узнáет интерьеры домов-музеев и виды мемориальных усадеб. Со своей стороны музейщики из Саратова дополнили изобразительный ряд раритетными книгами, а также рядом литографий и фотографий — в том числе изображениями Пушкина, Петра I, Павла Анненкова — первого биографа поэта и других.

Планируется, что выставка «Пушкинской строкой» будет работать в Саратове до 18 июня, в том числе — и в день 225-летия Пушкина.

Новая экспозиция — не первый опыт сотрудничества двух музеев. Так, например, без малого год назад, в апреле 2023-го, в усадьбе Н. Г. Чернышевского была развёрнута выставка «Пушкинские места. Графика В. Ф. Алексеева» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Экспозиция, состоявшая из без малого пятидесяти графических листов, созданных мастером в разной технике и в разные десятилетия — от середины 1960-х до начала 2000-х, вызвала большой интерес у любителей изобразительного искусства.

На церемонии открытия нынешней выставки Наталья Аксёнова передала в дар музею-усадьбе Н. Г. Чернышевского две свои работы: «Пушкин в Михайловском», «Пётр Первый и арапчонок».