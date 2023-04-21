В Саратове открылась выставка музея-заповедника «Михайловское»

19:57, 21 апреля 2023, ПАИ

Выставка «Пушкинские места. Графика В. Ф. Алексеева» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» начала работу в Саратове, в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского, сегодня, 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Жителям и гостям приволжского города представлены работы известного петербургского художника, чьи жизнь и творчество в течение более чем тридцати лет были связаны с псковскими пушкинскими местами и отмечены нежной любовью к «Михайловскому» и дружбой с его легендарным директором С. С. Гейченко.

В экспозицию вошло без малого пятьдесят графических листов, созданных мастером в разной технике и в разные десятилетия — от середины 1960-х до начала 2000-х. По большей части это музейные виды: Святогорский монастырь, Михайловское с озером Маленец и Савкиной горкой, Тригорское, Петровское с озером Кучане. Есть в подборке и жанровые рисунки, героем которых выступает Пушкин, а также силуэтный портрет С. С. Гейченко. Всего же в коллекции «Михайловского» на сегодняшний день хранится около двухсот работ Владимира Алексеева, уточнили в музее. Это оригинальные листы, выполненные акварелью, гуашью, фломастером, цветным и графитным карандашами, а также печатная графика в редкой технике резцовой гравюры на металле и сухой иглы.

Планируется, что выставка «Пушкинские места. Графика В. Ф. Алексеева» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Саратове до 20 июля. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.