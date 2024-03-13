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Общество

Конкурс «Живая классика» проходит в Пскове

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

  • Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова
    Фото: Пресс-служба администрации Пскова
  • Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова
    Фото: Пресс-служба администрации Пскова
  • Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова
    Фото: Пресс-служба администрации Пскова
  • Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова
    Фото: Пресс-служба администрации Пскова
  • Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова
    Фото: Пресс-служба администрации Пскова
  • Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова
    Фото: Пресс-служба администрации Пскова
  • Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова
    Фото: Пресс-служба администрации Пскова

В конкурсе принимают участие 42 учащихся школ Пскова – победители школьного этапа.

Участники декламируют отрывки из своих любимых художественных произведений, любых российских или зарубежных авторов XVIII-XXI веков, написанных прозой. Жюри выберет трёх победителей, а результаты станут известны уже завтра, 14 марта.

Конкурс проводится в несколько этапов: подготовительный, классный, школьный, районный/муниципальный, региональный, всероссийский.

Оценивается, как участники эмоционально вовлекают аудиторию в свой рассказ, воспроизводят текст грамотно, без речевых ошибок, с выразительной дикцией и чётким произношением звуков.

«Желаем успехов нашим чтецам на региональном этапе, ведь всероссийский пройдёт в «Артеке»!» – подчеркнули в администрации.

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