Конкурс «Живая классика» проходит в Пскове
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» проходит в Доме детского творчества Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
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Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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Фото: Пресс-служба администрации Пскова
В конкурсе принимают участие 42 учащихся школ Пскова – победители школьного этапа.
Участники декламируют отрывки из своих любимых художественных произведений, любых российских или зарубежных авторов XVIII-XXI веков, написанных прозой. Жюри выберет трёх победителей, а результаты станут известны уже завтра, 14 марта.
Конкурс проводится в несколько этапов: подготовительный, классный, школьный, районный/муниципальный, региональный, всероссийский.
Оценивается, как участники эмоционально вовлекают аудиторию в свой рассказ, воспроизводят текст грамотно, без речевых ошибок, с выразительной дикцией и чётким произношением звуков.
«Желаем успехов нашим чтецам на региональном этапе, ведь всероссийский пройдёт в «Артеке»!» – подчеркнули в администрации.
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