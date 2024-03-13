Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов трёх аварийных домов в Великих Луках

16:21, 13 марта 2024, ПАИ

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).



По предварительным данным, три жилых дома, расположенных в городе Великие Луки Псковской области, в 2017-2018 годах признаны аварийными и включены в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2020 годах», в соответствии с которой снос аварийных домов и расселение проживающих в них жильцов должны были быть произведены до 31 декабря 2020 года. Но расселение домов до сих пор не организовано. Несмотря на неоднократные жалобы граждан ответственные лица не принимают меры к восстановлению нарушенных прав граждан на комфортное и безопасное проживание.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных лиц.