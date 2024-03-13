Врач-реаниматолог провёл для дружинников занятие по тактической медицине в Великолукском районе

18:19, 13 марта 2024, ПАИ

Врач-реаниматолог Андрей Иванов провёл для дружинников из Великих Лук и Великолукского района занятие по тактической медицине, передаёт корреспондент газеты «Наш путь».

В ходе занятия дружинники научились (а некоторые обновили знания) оказанию медицинской помощи себе и товарищам в красной зоне боевых действий. После практической части занятий прошёл подробный разбор успехов дружинников, а также тех моментов, которые ещё нужно отработать.

Кроме того, члены добровольного отряда «Дружина» обновили знания об обращении с оружием и о том, как необходимо действовать на линии боевого соприкосновения, при штурме зданий, зачистке окопа. Отработали тактические моменты и особенности применения подствольного гранатомёта.

Под конец встречи было решено провести ещё один полевой выход в конце апреля. «Будем отрабатывать ориентирование на местности по компасу, карте, а также слаживание. Вдобавок приняли решение создать свой полигон силами дружинников, страйкбольного клуба и Союза десантников», – отметил руководитель филиала АНО «Дружина» в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Новосокольническом районах Юрий Богданов.