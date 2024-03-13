На сборные экскурсии Музея истории города Печоры приглашают псковичей и гостей региона 16 марта

17:44, 13 марта 2024, ПАИ

Посетить сборные экскурсии от Музея истории города Печоры приглашают жителей и гостей региона 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники экскурсии по экспозиции Музея истории города Печоры, которая начнётся в 13:00, смогут узнать историю Печор, познакомиться с культурой коренного малочисленного народа сето, а также увидеть старинные фотографии и древние документы.

На сборной экскурсии «Большая история маленького города» желающие смогут прогуляться по улицам старинного города. Начало в 14:00.

Напомним, что Музей истории города Печоры находится на улице Международной, 6.