Новый мобильный ФАП начал работу в Порховском и Дновском районах
Новый мобильный ФАП начал работу в Порховском и Дновском районах, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Отмечается, что в обслуживании Порховского и Дновского районов будет участвовать новый автомобиль, оснащённый медицинским оборудованием. Он предназначен для проведения профилактических осмотров и диспансеризации в основном сельского населения.
В Порховском районе в ФАПе будет работать бригада порховских медицинских работников, в Дновском – дновских. О времени прибытия мобильного ФАПа в определённый населённый пункт жителей оповестят заранее.
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