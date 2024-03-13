Новый мобильный ФАП начал работу в Порховском и Дновском районах

18:20, 13 марта 2024, ПАИ

Новый мобильный ФАП начал работу в Порховском и Дновском районах, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Отмечается, что в обслуживании Порховского и Дновского районов будет участвовать новый автомобиль, оснащённый медицинским оборудованием. Он предназначен для проведения профилактических осмотров и диспансеризации в основном сельского населения.

В Порховском районе в ФАПе будет работать бригада порховских медицинских работников, в Дновском – дновских. О времени прибытия мобильного ФАПа в определённый населённый пункт жителей оповестят заранее.