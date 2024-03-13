Печорским автопредприятиям напомнили о требованиях к пассажирским перевозкам

22:14, 13 марта 2024, ПАИ

Рабочая встреча с представителями автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки и перевозки групп детей в автобусах, состоялась в МО МВД России «Печорский», сообщает газета «Печорская правда».

Им напомнили о правилах пассажирских перевозок и перевозок детей в автобусах, о требованиях к водителям и организаторам перевозок, а также об ответственности за нарушение этих требований.

Начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов подчеркнул, что при неблагоприятных погодных условиях перевозки детей нужно отменять, а также отметил, что места проведения мероприятий необходимо выбирать с учётом безопасности маршрутов. Он также призвал перевозчиков неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

На рабочей встрече присутствовали представители управления образования Печорского района, МБУК «Печорский районный центр культуры», ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района», транспортная компания Viking и ГППО «Псковпассажиравтотранс».