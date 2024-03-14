Восстановлению прав медработника в Псковской области содействует профсоюз

11:22, 14 марта 2024, ПАИ

По ходатайству областной профсоюзной организации работников здравоохранения руководитель инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Наталья Лепаловская провела юридическую консультацию и помогла в оформлении искового заявления в районный суд с целью восстановления прав работника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В профсоюз за оказанием помощи о включении в реестр сведений и предоставлении их в отделение Социального фонда для назначения специальной социальной выплаты обратился медицинский работник одной из межрайонных больниц Псковской области.

Как пояснили в облсовпрофе, назначение подобных выплат регламентируется правилами «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования».

«Согласно этой норме работник, как специалист со средним медицинским образованием, должен был получать специальную социальную выплату (ССВ) в размере 8000 рублей ежемесячно. Однако в реестр на получение ССВ медучреждение работника не включило, и в получении данной выплаты было отказано», - сообщили в профсоюзе, подчеркнув, что Наталья Лепаловская провела юридическую консультацию и помогла в оформлении искового заявления в районный суд с целью восстановления прав работника.

В большинстве случаев после обращения сотрудника за юридической помощью в профсоюзы ситуацию удается урегулировать в досудебном порядке.