Мобильные избирательные участки в Псковской области готовят к отправке на погранпункты

11:04, 14 марта 2024, ПАИ

В Псковской области идёт подготовка к работе мобильных избирательных участков, которые разместятся на базе автобусов в трёх муниципальных образованиях. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

Происходит монтаж системы видеонаблюдения, загружается технологическое оборудование. Уже сегодня часть автобусов отправится на пункты.

15,16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами территории страны, смогут проголосовать в мобильных избирательных участках, организованных у МАПП «Шумилкино» в Печорском районе, у МАПП «Куничина гора», у ПП «Крупп» в Печорском районе, у МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе и у МАПП «Бурачки» в Себежском районе.