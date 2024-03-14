Мобильные избирательные участки в Псковской области готовят к отправке на погранпункты
В Псковской области идёт подготовка к работе мобильных избирательных участков, которые разместятся на базе автобусов в трёх муниципальных образованиях. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.
Происходит монтаж системы видеонаблюдения, загружается технологическое оборудование. Уже сегодня часть автобусов отправится на пункты.
15,16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами территории страны, смогут проголосовать в мобильных избирательных участках, организованных у МАПП «Шумилкино» в Печорском районе, у МАПП «Куничина гора», у ПП «Крупп» в Печорском районе, у МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе и у МАПП «Бурачки» в Себежском районе.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Мобильные избирательные участки в Псковской области готовят к отправке на погранпункты