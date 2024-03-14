Качество товаров и услуг в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню защиты прав потребителей, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 15 марта.
Обсуждаемые темы затронут вопросы качества товаров и услуг в Псковской области: что вызывает жалобы псковичей, как отстоять своё право на качество, куда и как правильно составить жалобу на качество услуг и товаров, чем поможет рядовому потребителю Роспотребнадзор в защите прав, как работает горячая линия.
Ответы на вопросы даёт руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.
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