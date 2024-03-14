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Политика

Центр общественного наблюдения за выборами презентовали в Пскове

Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) Псковской области за проведением выборов президента РФ на территории региона презентовали сегодня, 14 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Центр общественного наблюдения за выборами презентовали в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Здесь в дни голосования будут работать члены Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области.

Сегодня для всех присутствующих провели экскурсию по центру. В частности, гостям продемонстрировали работу видеостены для наблюдения за выборами, на которую будут выводиться потоки с видеокамер, установленных на избирательных участках в Псковской области. Всего можно будет наблюдать за 217 участками. Их выбирали исходя из того, где будет наибольший охват избирателей, а также исходя из доступа к высокоскоростному интернету.

Рядом с видеостеной расположен отдельный экран, на котором в режиме реального времени будет отображаться информации о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Также для желающих лично проконтролировать работу избирательных участков установили пять рабочих мест с ноутбуками, отметил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

На президентских выборах на территории Псковской области будут работать около 1 500 общественных наблюдателей, рассказал председатель избирательной комиссии области Игорь Сопов.

Кроме того, на выборы аккредитовали 117 журналистов, также за выборами президента России в Псковской области будут следить 12 международных наблюдателей и экспертов из десяти стран, уточнил председатель облизбиркома.

Отметим, что Центр общественного наблюдения за выборами будет работать на протяжении трёх дней голосования (15, 16 и 17 марта) с 8:00 до 20:00 на улице Советской, 15. В это время любой желающий может прийти в центр и лично убедиться в прозрачности процедуры голосования.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

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