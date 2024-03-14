Мошенники получили доступ к «Госуслугам» великолучанки
Жительница Великолукского района предоставила мошенникам доступ к личному кабинету на «Госуслугах», пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
63-летней великолучанке позвонил неизвестный и сообщил, что он сотрудник оператора сотовой связи. По его словам, у неё якобы заканчивался договор на оказание услуг связи, чтобы его продлить, нужно было сообщить код из SMS-сообщения. Таким образом, мошенник получил доступ к её личному кабинету на «Госуслугах».
Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что полсотни банок тушёнки украли у великолукской пенсионерки.
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