Мошенники получили доступ к «Госуслугам» великолучанки

16:31, 14 марта 2024, ПАИ

Жительница Великолукского района предоставила мошенникам доступ к личному кабинету на «Госуслугах», пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

63-летней великолучанке позвонил неизвестный и сообщил, что он сотрудник оператора сотовой связи. По его словам, у неё якобы заканчивался договор на оказание услуг связи, чтобы его продлить, нужно было сообщить код из SMS-сообщения. Таким образом, мошенник получил доступ к её личному кабинету на «Госуслугах».

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полсотни банок тушёнки украли у великолукской пенсионерки.