Любимые иглы и стоматологические приборы: чем реставрируют ткани в Пскове

16:52, 14 марта 2024, ПАИ

Какими инструментами реставрируют ткани, рассказала художник-реставратор произведений из ткани Псковского музея-заповедника Кристина Шабарина в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 14 марта.

«У меня, конечно, есть любимые иглы. Они бывают разные и для разных целей. Например, каждая игла может подходить под определённую ткань», – отметила Кристина Шабарина.

В то же время художник-реставратор пользуется ножницами и пинцетами различных форм и размеров. «Также это разные стоматологические инструменты: зонды и ковырялки. Медицинским зондом очень удобно расправлять нити. Есть не только утраты на тканях, но и сечение, когда, например, уток остался, а основы нет. С помощью пинцетов и ковырялочек это всё расправляется и выкладывается», – объяснила она.