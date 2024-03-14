Школьники привели в порядок воинские захоронения в Бежаницком районе

17:30, 14 марта 2024, ПАИ

Воинские захоронения в Бежаницком районе привели в порядок ученики Ашевской средней школы, пишет газета «Сельская новь».

«Уборка памятников воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, закреплена за обучающимися нашей школы. И мы ежегодно наводим порядок к Дню Победы и другим значимым датам», – отметила директор Ашевской школы Вера Суханкова.

Учащиеся убрали мусор и сухую листву, подмели и вычистили асфальтную зону обелиска в деревне Ублиска.