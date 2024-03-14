Псковичи вошли в десятку лучших на международной мультиолимпиаде «Математика и технологии программирования»
Международная мультиолимпиада «Математика и технологии программирования» среди школьников и студентов прошла в ПсковГУ. Другими площадками проведения мероприятия стали Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
В олимпиаде приняло участие более 50 команд, в том числе 41 команда из Белоруссии. Псковскую область представили 10 команд: три команды школьников (ПТЛ, «IT-куб») и семь студенческих команд (первые и вторые курсы IT-направлений). В течение трёх академических часов участники решали тесты по трём предметам.
Победители и призёры мультиолимпиады определились на основании результатов решённых командных заданий в двух возрастных категориях.
Команда учащихся Псковского технического лицея заняла четвёртое место среди всех школьных команд. В десятку лучших также вошли три команды ПсковГУ.
Мероприятие реализуется в вузе в рамках программы академического лидерства Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030».
Псковичи вошли в десятку лучших на международной мультиолимпиаде «Математика и технологии программирования»
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