В России научились вычислять пользователя по клавиатурному почерку и походке

08:26, 15 марта 2024, ПАИ

В России разработали систему идентификации пользователя по клавиатурному почерку и походке. Об этом «Известиям» рассказали представители Кубанского государственного технологического университета.

«Пользователь определяется с помощью этих двух параметров. Вся работа системы производится в фоновом режиме, человек не замечает того, что она анализирует его взаимодействие с гаджетом», — рассказал один из авторов, студент университета Вячеслав Евгелевский.

Система работает следующим образом — идентификация происходит за счет анализа времени удержания объектов на экране, то есть того, как именно пользователь набирает текст — у каждого человека этот фактор уникален и может меняться в зависимости от психофизиологического состояния, но тем не менее позволяет идентифицировать владельца.

В случае с походкой система изучает изменение положения смартфона в пространстве, подчеркнули авторы. «За счет применения сверхточных нейронных сетей из динамики походки можно выделить те перемещения в пространстве, которые идентифицируют непосредственно пользователя», — отметили разработчики.

Софт получил свидетельство о регистрации программ в области распознавания клавиатурного почерка и походки. Сейчас активно разрабатывается интерфейс приложения. Оно будет доступно на мобильных операционных системах iOS и Android. Релиз продукта планируется в 2024 году.