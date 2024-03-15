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Общество

С 1 апреля в России изменятся правила допуска к экзамену на водительское удостоверение

С 1 апреля вносятся изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, сообщили ПАИ в Госавтоинспекции Псковской области.

С апреля вступает силу Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Закон вводит ограничения, связанные с управлением транспортными средствами на основании иностранных водительских удостоверений, изменяется порядок выдачи российских национальных водительских удостоверений, уточняются вопросы допуска к управлению автобусами и составами транспортных средств.

Изменятся правила допуска к экзаменам. Его не разрешат сдавать гражданам, подвергнутым административному наказанию за езду в состоянии опьянения, не выполнившим условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения и лишенным права на управление автомобилем.

Одновременно вносятся дополнения в порядок выдачи заключений о соответствии учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.

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