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Более 1000 школьников посетили Псковский музей-заповедник за день

Более 1000 псковских школьников посетили объекты Псковского музея-заповедника за один день, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Более 1000 школьников посетили Псковский музей-заповедник за день. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Учащиеся в составе организованных школьных групп смогли увидеть новые экспозиции отреставрированных Поганкиных палат, побывали на экскурсиях в залах Картинной галереи, поучаствовали в интерактивных программах в главном здании музея, показали свои творческие способности на мастер-классах в Палатах у Сокольей башни. Помимо этого, они окунулись в быт купеческих палат во Дворе Постникова, вспомнили историю города в Псковском кремле и Варлаамовской башне.

Большей популярностью пользовались объекты Музейного квартала, в частности, Поганкины палаты, отметили сотрудники музея.

Гости музея посетили новую экспозицию «Кабинет купца Поганкина», где перед ними предстало рабочее пространство псковского купца. Школьники смогли изучить его библиотеку, познакомиться с праздничной и повседневной посудой, утварью того времени, увидеть знаменитые печные изразцы.

Для учащихся школ сотрудники музея провели интерактивную программу в Приказной палате Псковского кремля. Ребят познакомили с историей проявления русской азбуки и рассказали, как обучались дети на Руси.

«Для более взрослых гостей псковский стрелец провёл яркую экскурсию по легендарному Крому, в ходе которой самые находчивые слушатели даже смогли узнать пару секретов о нелегкой стрелецкой службе», – подчеркнули сотрудники музея.

Кроме того, во Дворе Постникова школьников ждал загадочный и увлекательный квест «Завещание», заметили в музее. Там ребята смогли попробовать себя в роли детективов, провели собственное расследование, чтобы найти нужные улики и собрать по крупицам события.

«Оказалось, что после кончины купца Постникова его вдова нашла завещание и странную записку, наполненную тайнами. В ходе квеста участники умело разгадали все ребусы, выполнили различные задания и нашли то, что было спрятано в палатах», – заключили сотрудники музея.

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