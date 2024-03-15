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Реконструкцию площади у аэропорта и строительство пешеходного моста в Пскове проконтролировал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал реализацию важных для Пскова инфраструктурных проектов в рамках рабочего выезда в город сегодня, 15 марта. Глава региона оценил начало строительства пешеходного моста через Пскову у стен Псковского кремля, а также ход капремонта улицы Германа с обустройством площади у псковского аэропорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

​Реконструкцию площади у аэропорта и строительство пешеходного моста в Пскове проконтролировал Михаил Ведерников. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

На берегах Псковы на данный момент проходят подготовительные работы перед возведением пешеходного моста. Строители начали подготовку опор для будущей переправы: сваи погружены, в ближайшее время начнётся заливка бетона. Планируется, что опоры будут готовы через полтора-два месяца.

По словам директора строительной компании «Балтийский берег» Юрия Другова, построить мост запланировано к концу июля текущего года, а открыть движение по нему – ко Дню города. Рекультивацию должны закончить в августе.

Однопролётный мост длиной 40 метров планируется собрать вблизи берега Псковы, после чего конструкцию перенесут на опоры с помощью большегрузного крана. Всего будет использовано порядка 80 тонн металлоконструкций.

Губернатор Псковской области поблагодарил подрядчика за активный старт. Он выразил уверенность, что все запланированные даты удастся выдержать, если строительство продолжится в таком темпе.

В активной стадии находится и проект капремонта улицы Германа. Специалисты организовали планировку местности, ведут земельные работы, вырубку деревьев и растительности.

Глава Пскова Борис Елкин заметил, что сначала строители обустроят новую дорогу в Островском переулке к Крестовскому шоссе, а также площадь у аэропорта. Только после этого начнётся капремонт улицы Германа.

«В итоге мы получим новую схему движения транспортных средств. Улица Германа станет односторонней в сторону аэропорта, а Островский переулок – односторонним в сторону Крестовского шоссе. Многие жители спрашивали, как будет организован выезд, – на перекрёстке Островского переулка и Крестовского шоссе мы поставим светофор», – сказал глава Пскова.

Михаил Ведерников настроил подрядчика на серьёзную работу и поручил минимизировать неудобства для проживающих здесь граждан и прибывающих в псковский аэропорт пассажиров.

Отметим, что реализация инфраструктурных проектов ведётся благодаря договорённостям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с первым заместителем председателя Совета Федерации ФС РФ, сенатором от региона Андреем Турчаком.

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