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Общество

Михаил Ведерников оценил качество ремонта помещений для регионального центра молодёжи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил отремонтированные помещения регионального центр молодёжи в ходе рабочего выезда в Псков сегодня, 15 марта. Работы проводились при федеральной поддержке по проекту «Развитие системы поддержки молодёжи». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников оценил качество ремонта помещений для регионального Центра молодёжи. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Строительство завершено, основные работы закончены на 100 %. В помещениях расставлена мебель, порядок наведён, доложил подрядчик Иван Мешков главе региона.

На первом этаже расположатся Центр молодёжи и общественных инициатив и региональное отделение «Движения первых». Просторные холлы запланировано оборудовать визуальными элементами. Ряд кабинетов приспособлен под помещения для регионального комитета по молодёжной политике.

Глава региона осмотрел второй этаж, где располагаются конференц-зал, зоны коворкинга, а также актовый зал вместимостью 250 человек. Он оборудован комплектом светового, звукового оборудования.

Отремонтированные помещения также оценил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что помещения удобны, функциональны и выглядят уютными. Он также отметил, что видеоролики и другой визуальный материал будет демонстрироваться на специализированном светодиодном экране, а гости смогут размещаться как на стульях, так и на пуфах. Для проведения мероприятий есть всё необходимое, подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Центр молодёжи сможет вместить порядка 400 человек.

Глава региона, осмотрев помещения, выразил благодарность подрядчику за высокое качество выполненной работы.

Напомним, что в 2022 году Псковская область прошла конкурсный отбор на реализацию программы комплексного развития молодёжной политики в субъектах РФ «Регион для молодых». Помимо средств на капремонт помещений для размещения в них регионального центра молодёжи, регион получил федеральное финансирование на проведение молодёжных мероприятий.

Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодёжи» направлен на создание условий для эффективной самореализации молодёжи, в том числе на развитие инфраструктуры. В рамках проекта предусмотрены мероприятия для повышения охвата молодёжными проектами и программами и информирования молодёжи о возможностях, механизмах и путях её самореализации в России.

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