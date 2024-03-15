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Общество

Псковский экскурсовод вошла в число лауреатов конкурса «Копилка опыта»

Псковский экскурсовод Ольга Зыкунова вошла в число лауреатов конкурса «Копилка опыта», организованного комитетом по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Проект «Псков – детям» вошёл в число 13 лучших в номинации «Секреты методики». Он представляет собой полуторачасовую пешую экскурсию в формате квеста для самых маленьких путешественников.

«С собой у экскурсовода маленький рюкзачок со всем необходимым, чтобы юный исследователь не заскучал. Участниками экскурсии, по словам Ольги, являются не только детки, живущие в нашей стране, но и русскоговорящие ребята из Германии и Новой Зеландии. В работе Ольге помогает её сын, который является соведущим программы. Пожелаем нашей псковичке удачи и ждём с наградами! А победителей уже объявят завтра на туристической выставке «Интурмаркет» в Москве, куда уже направляется наша героиня», – отметили в комитете по туризму Псковской области.

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