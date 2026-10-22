Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров

Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров, сообщили ПАИ в Псковском региональном отделении Союза художников России.

Фото: ПАИ

В Союзе художников отметили, что Николай Захаров был частью творческого сообщества и его уход стал большой утратой для всех, кто знал его и работал рядом. «Вместе с ним уходит частичка нашей общей художественной семьи, остаются воспоминания, добрые встречи и произведения, в которых продолжает жить душа художника», – говорится в сообщении.

От имени Псковского регионального отделения Союза художников России коллеги выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким Николая Захарова. «Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Пусть память о нём, о его творчестве и о времени, проведённом рядом, останется с нами надолго», – добавили они.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

22 октября 2026

«Уютный отряд» из Пскова: Kos Band покорила участников медиафорума
22 октября 2026

До 1 июня в Пскове планируют отремонтировать тротуары на 23 участках
22 октября 2026

Карантин по бешенству введён в Пыталовском районе
22 октября 2026

В Пскове готовят повторную продажу двух муниципальных автомобилей
22 октября 2026

Человек впервые в истории скончался от вируса Шамонда
22 октября 2026

В ПсковГУ можно бесплатно получить юридическую консультацию
22 октября 2026

Школьники из Себежского района почтили память жителей сожжённых деревень
22 октября 2026

Жителей Великих Лук призывают поддержать приют для бездомных животных

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...