Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров

13:19, 22 октября 2026, ПАИ

Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров, сообщили ПАИ в Псковском региональном отделении Союза художников России.

В Союзе художников отметили, что Николай Захаров был частью творческого сообщества и его уход стал большой утратой для всех, кто знал его и работал рядом. «Вместе с ним уходит частичка нашей общей художественной семьи, остаются воспоминания, добрые встречи и произведения, в которых продолжает жить душа художника», – говорится в сообщении.

От имени Псковского регионального отделения Союза художников России коллеги выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким Николая Захарова. «Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Пусть память о нём, о его творчестве и о времени, проведённом рядом, останется с нами надолго», – добавили они.