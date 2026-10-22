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Псковский музей подготовил программу мастер-классов и экскурсий на осенние каникулы

Псковский музей приглашает детей провести осенние каникулы за творческими занятиями и знакомством с историей города. Для юных посетителей подготовили мастер-классы и тематические программы, которые пройдут в Палатах у Сокольей башни и во Дворе Постникова, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В Палатах у Сокольей башни в Комсомольском переулке, 7, 26 октября в 11:00 состоится мастер-класс «Сувенир из фетра», а в 13:00 – занятие по росписи ложки.

28 октября в 13:00 ребят ждут мастер-класс «Открытка в стиле XIX века» и занятие по ткачеству. 29 октября в 11:00 можно будет сделать игрушки-стригушки, а в 13:00 – познакомиться с набойкой на мастер-классе «Мастерство манерное».

Записаться на занятия в Палатах у Сокольей башни можно по телефону +7 (8112) 33-13-90 (доб. 1).

Во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2, 29 и 30 октября в 13:00 пройдёт мастер-класс «Изразца ковер цветной». 31 октября в 11:30 и 15:00 посетителей приглашают на программу «В гости к псковскому купцу», а 1 ноября в 11:30 – на программу «Карты, звери, чудеса».

Запись на мероприятия во Дворе Постникова ведётся по телефону 8 (8112) 29-22-59.

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