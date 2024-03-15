Волонтёры помогают островичам принять участие в голосовании за благоустройство территории

23:01, 15 марта 2024, ПАИ

В Острове стартовало голосование за определение территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) президентского национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом пишет районная газета «Островские вести».



Волонтёры центра добровольчества и «Молодой Гвардии Единой России» вышли на улицы города, чтобы помочь островичам принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий Острова.

В рамках мероприятия ребята рассказали жителям города о всероссийском голосовании, продемонстрировали проекты и оказали помощь в закреплении выбора в специальной рейтинговой системе.

Претендентов на благоустройство общественных территорий в Островском районе в этот раз два: сквер на улице Пригородной (напротив дома № 14) и сквер на улице 111-й Стрелковой Дивизии (вдоль домов № 10а и 12).

Отдать свой голос за выбор пространства можно лично с 15 марта до 30 апреля, в том числе дистанционно, перейдя по ссылке.