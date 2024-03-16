Работа псковских хирургов получила высокую оценку федеральных экспертов
Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени А.В. Вишневского Минздрава России высоко оценили организацию оказания медицинской помощи по профилю «хирургия», в частности, в Псковской областной клинической больнице. Итоги организационно-методического визита в регион подвели на совещании в комитете по здравоохранению Псковской области под председательством Марины Гаращенко. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.
«В Псковской областной больнице порадовало оснащение и материально-техническая база, энтузиазм и желание врачей работать, помогать людям и постоянно совершенствоваться», – поделился мнением старший научный сотрудник онкологического отделения хирургических методов лечения Юрий Коваленко.
Кроме того, экспертам рассказали об объединении областной больницы с Псковской городской и Великолукской межрайонной больницами. «По нашему мнению, это хорошее решение, которое позволит улучшить техническую базу, включая организацию эффективного и рационального ее использования, повысить квалификацию хирургов и вывести качество оказания медицинской помощи в Пскове и Великих Луках на уровень специалистов областной больницы», – подчеркнул Юрий Коваленко.
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