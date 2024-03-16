Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работа псковских хирургов получила высокую оценку федеральных экспертов

Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени А.В. Вишневского Минздрава России высоко оценили организацию оказания медицинской помощи по профилю «хирургия», в частности, в Псковской областной клинической больнице. Итоги организационно-методического визита в регион подвели на совещании в комитете по здравоохранению Псковской области под председательством Марины Гаращенко. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Работа псковских хирургов ​получила высокую оценку федеральных экспертов. Фото: Псковская областная клиническая больница

«В Псковской областной больнице порадовало оснащение и материально-техническая база, энтузиазм и желание врачей работать, помогать людям и постоянно совершенствоваться», – поделился мнением старший научный сотрудник онкологического отделения хирургических методов лечения Юрий Коваленко.

Кроме того, экспертам рассказали об объединении областной больницы с Псковской городской и Великолукской межрайонной больницами. «По нашему мнению, это хорошее решение, которое позволит улучшить техническую базу, включая организацию эффективного и рационального ее использования, повысить квалификацию хирургов и вывести качество оказания медицинской помощи в Пскове и Великих Луках на уровень специалистов областной больницы», – подчеркнул Юрий Коваленко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2024

Работа псковских хирургов получила высокую оценку федеральных экспертов
16 марта 2024

До +9 градусов ожидается в Псковской области 17 марта
16 марта 2024

Стать сотрудником завода «Титан-Полимер» стало проще
16 марта 2024

Порядка 500 волонтёров из Псковской области информируют жителей о голосовании за объекты благоустройства
15 марта 2024

Борис Елкин проконтролировал ход строительства пешеходного моста через Пскову
15 марта 2024

Волонтёры помогают островичам принять участие в голосовании за благоустройство территории
15 марта 2024

Панельную дискуссию «Мой дом – мой регион» провели в штабе общественной поддержки в Пскове
15 марта 2024

Ушёл из жизни народный артист Александр Ширвиндт

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...