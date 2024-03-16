Наблюдатель за ДЭГ в Псковской области: Пока никаких аномалий не наблюдается

14:53, 16 марта 2024, ПАИ

Наблюдатель за дистанционным электронным голосованием в Псковской области Максим Брюшкин рассказал во время беседы с корреспондентом ПАИ о том, что входит в его обязанности и как осуществляется наблюдение за ДЭГ.

«Наблюдение за дистанционным электронным голосованием, как и само голосование имеет один большой плюс – его можно осуществлять дистанционно, как голосовать, так и наблюдать. В мои обязанности входит наблюдение за самой процедурой голосования, приготовления к этой процедуре, вплоть до расшифровки голосов и подведения итогов», – сказал он.

Наблюдать Максим Брюшкин может дистанционно из Центра общественного наблюдения, из дома или с работы, имея доступ к личному кабинету на определённой платформе. На ней для него доступна статистика по конкретным участкам и муниципалитетам.

«Я могу видеть, как идёт ход голосования, сколько бюллетеней выдано, сколько принято и также могу видеть транзакции – записи по каждым событиям, которые происходят в базе данных о том, что бюллетень принят, выдан, загружен список избирателей, внесены какие-то изменения. Также могу скачивать данные о транзакциях за какой-то период», – рассказал он.

Максим Брюшкин объяснил, что есть возможность смотреть только за данными, которые выносятся на портал специально для наблюдения.

«Естественно, никак воздействовать на них мы не можем, потому что это просто отражение данных. Любое воздействие на базу данных обязательно оставляет следы. Те самые транзакции, которые записываются, формируются таким образом, что каждая новая содержит сведения о предыдущей. Если туда что-то внедрить, поменять или убрать, то это обязательно оставит очень серьезные следы и не останется незаметным», – отметил он.

Пока никаких аномалий в голосовании не наблюдается, подчеркнул наблюдатель. «Со стороны граждан мы вообще не видим, что происходит. Мы можем видеть только то, что отражается в системе, какие там появляются записи. Мы не видим, что внутри бюллетеня. Мы просто видим, что появился анонимный бюллетень, и он затем будет записан в систему», – обратил внимание он.