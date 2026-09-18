Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах в Псковской области

10:21, 18 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с семьёй проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва. Сегодня, 18 сентября, – в первый день голосования – глава региона прибыл на избирательный участок № 2 на улице Свердлова, 56 в Пскове, который расположен на площадке средней общеобразовательной школы № 2, передаёт корреспондент ПАИ.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов представил главе региона специально оборудованный уголок для детского голосования. Итоги «детских выборов» также подведут. Игорь Сопов также подчеркнул, что на участке можно принять участие и в дистанционном электронном голосовании. Созданы и условия для избирателей с ограниченными возможностями. Для впервые голосующих подготовили подарки – картхолдер, обложку для паспорта.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ















Михаил Ведерников отметил креативный подход к проведению голосования в Псковской области. «Эти дни очень важны для нашей области, потому что люди определяют будущее и избирают кандидатов, которые обеспечат нашу безопасность, развитие экономики, соцсферы. Крайне важно, чтобы мы не подводили ребят, которые сейчас на фронте. Я считаю, что каждый гражданин должен сделать свой выбор для нашей страны», – резюмировал глава региона.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.