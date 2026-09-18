Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с семьёй проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва. Сегодня, 18 сентября, – в первый день голосования – глава региона прибыл на избирательный участок № 2 на улице Свердлова, 56 в Пскове, который расположен на площадке средней общеобразовательной школы № 2, передаёт корреспондент ПАИ.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов представил главе региона специально оборудованный уголок для детского голосования. Итоги «детских выборов» также подведут. Игорь Сопов также подчеркнул, что на участке можно принять участие и в дистанционном электронном голосовании. Созданы и условия для избирателей с ограниченными возможностями. Для впервые голосующих подготовили подарки – картхолдер, обложку для паспорта.

  • Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Михаил Ведерников отметил креативный подход к проведению голосования в Псковской области. «Эти дни очень важны для нашей области, потому что люди определяют будущее и избирают кандидатов, которые обеспечат нашу безопасность, развитие экономики, соцсферы. Крайне важно, чтобы мы не подводили ребят, которые сейчас на фронте. Я считаю, что каждый гражданин должен сделать свой выбор для нашей страны», – резюмировал глава региона.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



18 сентября 2026

Сенатор Наталья Мельникова проголосовала на выборах в Псковской области
18 сентября 2026

Председатель облизбиркома Игорь Сопов проголосовал на выборах в Псковской области
18 сентября 2026

Ветеран боевых действий Андрей Ключко отдал свой голос на выборах
18 сентября 2026

Игорь Руденя проголосовал на выборах депутатов Госдумы России
18 сентября 2026

Избирательный участок в стиле Псковского веча открылся в Пскове
18 сентября 2026

Губернатор Михаил Ведерников проголосовал на выборах в Псковской области
17 сентября 2026

Россиян предупредили об аферистах, предлагающих проголосовать через мессенджер
17 сентября 2026

Михаил Ведерников: Настоящие достижения рождаются там, где есть единство, доверие и крепкая команда

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...