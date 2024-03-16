Областной комитет соцзащиты прокомментировал ситуацию с чатами подведов

16:18, 16 марта 2024, ПАИ

В комитете по социальной защите Псковской области прокомментировали появление в ряде оппозиционных пабликов информации о якобы принуждении в соцсетях сотрудников к участию в выборах.

«Это один из неформальных чатов, которые создаются в учреждениях для оперативного обмена информацией и облегчения коммуникаций по разным рабочим вопросам. Никаких установок не было», – подчеркнула заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Елена Федорова в разговоре с корреспондентом ПАИ, отметив при этом, что «никто не застрахован порой от излишней инициативности ответственного сотрудника».

«Тем не менее, не могу не отметить, что обращений и жалоб в устной и письменной форме от сотрудников учреждения на принуждение к голосованию на выборах не поступало. Еще раз проговорили с руководством учреждений о недопустимости контроля и необходимости соблюдать правила информационной безопасности», – сообщила заместитель главы комитета.