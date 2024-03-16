Областной комитет соцзащиты прокомментировал ситуацию с чатами подведов
В комитете по социальной защите Псковской области прокомментировали появление в ряде оппозиционных пабликов информации о якобы принуждении в соцсетях сотрудников к участию в выборах.
«Это один из неформальных чатов, которые создаются в учреждениях для оперативного обмена информацией и облегчения коммуникаций по разным рабочим вопросам. Никаких установок не было», – подчеркнула заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Елена Федорова в разговоре с корреспондентом ПАИ, отметив при этом, что «никто не застрахован порой от излишней инициативности ответственного сотрудника».
«Тем не менее, не могу не отметить, что обращений и жалоб в устной и письменной форме от сотрудников учреждения на принуждение к голосованию на выборах не поступало. Еще раз проговорили с руководством учреждений о недопустимости контроля и необходимости соблюдать правила информационной безопасности», – сообщила заместитель главы комитета.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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