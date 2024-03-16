Главы Островского, Пустошкинского, Пушкиногорского районов и Опочецкого округа проголосовали на выборах президента с помощью ДЭГ

17:56, 16 марта 2024, ПАИ

Главы муниципалитетов Псковской области продолжают принимать участие в голосовании на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования.

«Ответственный выбор сделан! В голосовании на выборах президента России принял участие с помощью дистанционного электронного голосования. Буквально из рабочего кабинета за пару минут» – отметил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Кроме того, на выборах с помощью ДЭГ проголосовал и глава Пустошкинского района Юрий Кравцов, пишет газета «Вперёд».

«Проголосовал на выборах президента Российской Федерации прямо на рабочем месте. Как и 775 наших земляков, принял решение о голосовании через ДЭГ. Дорогие земляки! Отдайте свой голос за будущее нашей страны на избирательном участке или на портале vybory.gov.ry», – подчеркнул он.

Свой выбор с помощью ДЭГ также сделал и глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин, пишет газета «Красный маяк». Он отметил, что решил воспользоваться возможностью проголосовать через ДЭГ, так как это наиболее быстрый, удобный и надёжный способ реализовать своё избирательное право.

Помимо прочего, свой голос отдала с помощью ДЭГ и глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, пишет газета «Пушкинский край».

«Я принимаю участие в выборах дистанционно, выбрав электронное голосование, как и ещё 1 230 человек, зарегистрированных на территории нашего района и выбравших для себя ДЭГ», – подчеркнула она.