Подведены итоги второго дня голосования на выборах президента РФ в Псковской области

21:17, 16 марта 2024, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов подвёл для журналистов итоги второго дня голосования в регионе на выборах президента РФ. Об этом 16 марта сообщает корреспондент ПАИ из информационного центра избирательной комиссии Псковской области.

«На выборах президента Российской Федерации в Псковской области по состоянию на 20:00 16 марта проголосовало 250 236 человек, что составляет 50,14 % избирателей. Это общая цифра вместе с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). На избирательных участках у нас проголосовало 182 786 человек, а с использованием ДЭГ – 67 450 человек», – сказал Игорь Сопов.

По его словам, динамика голосования на выборах президента РФ в Псковской области хорошая. «Избиратели активно приходили на избирательные участки. Сегодня суббота, но мы понимаем, что в воскресенье ещё больше избирателей посетит наши участки, а также проголосует с помощью дистанционного электронного голосования», – отметил он.

Также Игорь Сопов рассказал об одном поступившем обращении. «Сегодня в период голосования у нас поступило одно обращение, оно будет рассмотрено на заседании территориальной избирательной комиссии города Пскова, и по нему потом будет вынесено решение. Там нет никаких существенных нарушений. Есть определённое замечание нашего избирателя. Комиссия разберётся, и ему [избирателю. – ПАИ] своевременно дадут ответ, как обычно мы это делаем, до конца голосования», – заключил председатель избирательной комиссии Псковской области.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.