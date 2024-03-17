Прямая трансляция «Ночи выборов – 2024» начнётся в 21:30 мск

14:16, 17 марта 2024, ПАИ

Прямая трансляция политического шоу «Ночь выборов – 2024» в Пскове начнётся после окончания голосования на президентских выборах на территории России сегодня, 17 марта, в 21:30 по московскому времени.

«Ночь выборов» уже традиционно будет проходить на площадке медиацентра Псковского агентства информации. Онлайн-трансляция стартует в 21:30 в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте ПАИ и в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» можно будет следить в пабликах районных газет в соцсети «ВКонтакте», а также в Telegram-канале ПАИ.

Обсудить предварительные итоги выборов президента России на «Ночь выборов» соберутся политики, общественники, участники предвыборной кампании в Псковской области. Кроме того, в дискуссии примут участие представители экспертного сообщества Москвы и Санкт-Петербурга.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.