Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проголосовал на выборах президента РФ

14:46, 17 марта 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проголосовал на выборах президента РФ сегодня, 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского омбудсмена.

«Я традиционно в воскресный день, когда проводятся любые выборы, прихожу на избирательный участок, чтобы выполнить свой долг гражданина России – страны с великой историей и замечательными согражданами, которым свойственны такие черты, как мужество, сострадание, добросердечность, обострённое чувство справедливости и уважение к истории своей страны, своего народа», – отметил он.

Ранее сообщалось, что псковский омбудсмен провёл мониторинг соблюдения избирательных прав.

По его словам, приходить и голосовать на выборах – это не только право российских граждан, гарантированное Конституцией и нормами международного права, но и долг, высокая ответственность за судьбы своих родных и близких, детей, внуков, а также будущих поколений граждан России.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.