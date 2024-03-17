95-летняя пенсионерка проголосовала на выборах президента России в Псковском районе

19:56, 17 марта 2024, ПАИ

95-летняя пенсионерка проголосовала на выборах президента России в деревне Писковичи Псковского района, сообщила в своём Telegram-канале глава района Наталья Фёдорова.

«Представители старшего поколения жителей Псковского района приятно удивляют, вызывают уважение и подают пример ответственного отношения к выборам. На участок в деревне Писковичи пришла проголосовать 95-летняя бабушка! Гражданский долг пожелала выполнить лично, без приглашения членов УИК на дом, что, конечно, оправдано в таком почтенном возрасте», – написала глава района.

«Мы привыкли думать, что для представителей старшего поколения участие в выборах – это праздник или ритуал. Нет, скорее, почётное право и обязанность. Ведь они помнят, что всеобщее право на волеизъявление у граждан нашей страны, по историческим меркам, появилось не так давно. И такое к нему отношение вызывает уважение!» – заключила Наталья Фёдорова.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Ранее сообщалось, что к 18:00 явка на выборы в Псковской области составила 64,99%.